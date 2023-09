Nesse domingo (3), o empresário do ramo de educação Jose De Jesus Rizzo, condenado a 37 anos e quatro meses de reclusão pelo assassinato de duas pessoas na comarca de Nova Ponte em 2002, foi preso em Limeira, interior de São Paulo. A condenação ocorreu em júri realizado no ano de 2018.



Em 3 de agosto deste ano, a Vara Única da Comarca de Nova Ponte, atendendo a pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), decretou a prisão preventiva do empresário, que estava foragido.

Para que a ordem fosse cumprida, a Promotoria de Justiça de Nova Ponte solicitou apoio ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar do MPMG (Caocrim), que levantou informações indicando a presença do condenado no estado de São Paulo.

Foram então estabelecidos contatos com o Caocrim (MPSP) e com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Piracicaba/SP e, após um mês de investigações, policiais do Gaeco conseguiram localizar e prender José Rizzo na cidade de Limeira.