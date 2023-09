Quatro foragidos da Justiça foram detidos ao longo desse fim de semana na região. Um homem de 38 anos foi preso em Santos Dumont no domingo (3). Ele estava em um bar, no Bairro Santo Antônio, onde ocorria uma confraternização. O suspeito entrou e puxou a força a tomada do aparelho que tocava música, causando dano no aparelho. Depois do ocorrido, ele entrou em atrito com os outros presentes, causando tumulto no local, inclusive, quebrando garrafas de bebida. A briga continuou na parte externa do bar.



O autor apresentava um ferimento na parte posterior da cabeça e, após ser indagado, disse que não sabia identificar a autoria da lesão. Ao verificarem no sistema, os militares constataram que o homem possui mandado de prisão em aberto. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia.

Também na noite de domingo (3), um homem de 46 anos foi abordado no Bairro Santa Luzia, em Barbacena, durante um patrulhamento. Ele tentou se esconder atrás de um poste, quando percebeu a aproximação policial. Ele foi submetido à busca e após consulta no sistema informatizado foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele. A Polícia cumpriu a prisão e enviou o suspeito à Delegacia.

Também em Barbacena, no sábado (2), a Polícia realizou operação no Bairro Pontilhão, onde foi abordada uma motocicleta e, o condutor, um homem de 45 anos, tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia.

Outro patrulhamento realizado na sexta-feira (1º) no Bairro Santa Luzia, também em Barbacena, culminou com a prisão de um homem de 36 anos, que também tinha um mandado de prisão em aberto. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia.