Em comemoração ao aniversário de 100 anos da cidade de Matias Barbosa, celebrado nesta quinta-feira (7), a Câmara Municipal irá reabrir o Memorial Histórico e Cultural do Legislativo para visitação, que fica localizado na Avenida Engenheiro Paulo Brandão, número 380, Bairro Parque dos Sabiás. A reabertura acontecerá nesta quarta-feira (6) a partir das 9h30 e contará com aproximadamente 89 peças que datam do início do século XX até a década de 80.

O Memorial Histórico e Cultural do Legislativo foi criado com o intuito de preservar a história do Legislativo Municipal, além de resgatar as origens e a identidade do povo matiense, deixando para seus descendentes um pouco da história da cidade.

No espaço, os visitantes poderão conhecer o passado do município e integrar o Memorial a suas vidas através de ações educativas, culturais e de lazer. A partir da reabertura, o Memorial estará aberto para visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.