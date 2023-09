Uma casa, de um cômodo, pegou fogo na tarde dessa quarta-feira (6) na Vila São Paulo, próximo ao final da Avenida Leite de Castro, em São João del-Rei. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas.

De acordo com o Sargento Ávila, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, quando a equipe chegou no local havia algumas chamas e muita fumaça no cômodo. "Como era um espaço pequeno e o acesso era ruim, não foi necessário o uso do caminhão. Conseguimos controlar as chamas com o uso de uma mangueira que havia na casa", explicou.

Ainda segundo Ávila, após o combate às chamas, os Bombeiros ainda realizaram o rescaldo, além da ventilação do local e retirada dos materiais queimados para evitar que o fogo voltasse. Os militares afirmam que as chamas atingiram uma TV, diversos móveis, roupas e pertences do morador.

Sobre as causas, o Sargento relata. "Algumas testemunhas levantaram a suspeita de que um homem teria causado o incêndio intencionalmente. Por isso, a Polícia Militar e a Perícia da Polícia Civil foram acionadas e compareceram ao local para averiguar a situação". Apesar dos danos materiais, ninguém se feriu.