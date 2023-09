O trecho de 30 quilômetros entre o distrito de Campolide, em Antônio Carlos e Ibertioga, no Campo das Vertentes, terá a recuperação funcional concluída em setembro, conforme afirmou o Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais (DER-MG). O órgão destaca que 85% da intervenção já foi executada.

Atualmente, as equipes DER-MG se dedicam à aplicação de microrrevestimento asfáltico e serviços complementares que incluem a sinalização horizontal e a drenagem da pista ao longo da sua extensão para lidar com águas da chuvas e subterrâneas.



A ação é subsidiada por meio do projeto Provias, com um aporte de R$11 milhões. A obra foi iniciada em setembro de 2022. Os recursos são provenientes do acordo judicial em decorrência do rompimento da barragem de Brumadinho, do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) firmado entre o Governo de Minas e a Fundação Renova, além de convênios e emendas parlamentares estaduais e federais, parcerias com empresas e convênios com prefeituras.