A Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo com cinco munições na Praça São Sebastião, em Santa Cruz de Minas, nessa quinta-feira (7), em que se comemora do Dia da Independência do Brasil. Os suspeitos foram abordados após uma denúncia anônima, realizada via 190. O autor e os materiais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Militar reforça a importância da cooperação da população por meio deste tipo de informação, que pode colaborar com o trabalho.