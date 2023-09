Um homem, de 24 anos, foi assassinado a tiros na madrugada da última quinta-feira (7) depois de uma briga em um bar no Centro de São João del-Rei. Três homens, de 24, 27 e 28 anos, foram presos.

Segundo a Polícia Militar (PM), um adolescente, de 17 anos, teria discutido com os suspeitos no banheiro do estabelecimento, entrando em vias de fato. A vítima, ao tentar defender o adolescente, acabou sendo atingida por tiros e morreu na hora.

Ainda, de acordo com a PM, os envolvidos na briga estavam embriagados. Depois do crime os suspeitos fugiram, mas acabaram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão. A arma usada no assassinato não foi localizada.