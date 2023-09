Um motorista que trafegava com o licenciamento atrasado desde 2019 foi parado em uma blitz em Volta Grande, no fim de semana. O carro foi apreendido e, enquanto o Registro de Evento de Defesa Social (Reds) era confeccionado, o suspeito roubou a chave do veículo e fugiu em alta velocidade.

A Polícia realizou cerco e ele foi localizado no Distrito de Boa Nova, na cidade de Santo Antônio de Pádua (RJ). a Polícia Militar do Rio de Janeiro colaborou e a prisão do autor foi efetuada, assim como a apreensão do veículo. O infrator foi encaminhado para a Delegacia de Leopoldina.