Um jovem de 18 anos foi detido na tarde dessa segunda-feira (12), após roubar três telefones celulares em um estabelecimento comercial no Bairro Santa Matilde, em Conselheiro Lafaiete. De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o rapaz usou uma faca para cometer o ilícito.

A Polícia Miliar realizou rastreamento, por meio do qual conseguiu localizar e prender os três aparelhos roubados. Em posse do autor, foi recolhida a faca utilizada no assalto. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia para demais providências