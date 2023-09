Três homens são suspeitos de roubar 300kg de fios de cobre de uma construção na localidade rural de Santa Quitéria em Congonhas, na noite da segunda-feira (11), próximo à Subestação de Energia Congonhas 3 da Cemig. O trio rendeu e amarrou as mãos do vigia que relatou ter sido agredido e ameaçado por dois dos envolvidos, que estavam armados com faca.

Dois contêineres foram arrombados e deles foram retiradas ferramentas e o cobre, que foram levados em um automóvel.