O Belmiro Blu, queijo azul produzido pela Queijaria La Porta, localizada na Fazenda Santa Helena, em Belmiro Braga, foi premiado com medalha de bronze na 6ª edição do Concurso de Queijos e Produtos Lácteos do Mundial do Queijo de Tours, na França. O produto tem o perfume típico do queijo com casca natural, que remete às florestas e conta com o sabor amanteigado e marcado pela picância surpreendentemente delicada do fungo Penicillium roqueforti.

Segundo a sócia-diretora da queijaria, Gabriela La Porta, o Belmiro Blu é o resultado de muitos testes, que chegaram a uma textura macia e agradável. "É o casamento perfeito entre a força de um queijo azul e a suavidade do paladar brasileiro", define.



A Queijaria La Porta, iniciou suas atividades em 2023,com a intenção de honrar a tradição queijeira de Minas Gerais, respeitando o trabalho daqueles que trouxeram essa arte para a região, associando a tecnologia internacional na produção e maturação de seus queijos. Além disso, a queijaria se destaca pela preocupação e cuidado em manter o controle genético do rebanho, garantindo a qualidade do leite produzido e assegurando o futuro da produção de queijos de alta qualidade.

Para Gabriela, o reconhecimento internacional é visto como um testemunho de que a queijaria está no caminho certo."Essa premiação nos faz querer ir ainda mais longe, levando a tradição e a qualidade mineira aos amantes dos queijos de qualidade".

A 6ª edição do concurso de queijos e produtos lácteos do Mundial do Queijo de Tours, na França, contou com a participação de mais de 1640 produtos de laticínios de diversas nacionalidades, incluindo 288 queijos brasileiros vindos de estados como Minas Gerais, Bahia, Pará, Ceará, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

Os brasileiros conquistaram 81 medalhas no concurso superando amplamente as 57 medalhas recebidas no ano de 2021. A premiação funciona como um reconhecimento da qualidade dos queijos como superiores aos do mercado tradicional.

O Mundial do Queijo de Tours é um dos eventos mais prestigiosos do setor e ocorre a cada dois anos na França. Diferentemente de outros concursos franceses, este evento aceita queijos de todo o mundo, tornando-o uma competição internacional de alto nível. A França atua como a maior referência mundial no setor de laticínios e, no evento de Tours, os queijos são avaliados rigorosamente nos quesitos de aparência, aromas, sabores, textura e equilíbrio por um painel de jurados especializados.