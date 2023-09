Uma idosa de 65 anos foi vítima de estelionato na noite dessa terça-feira (12). A Polícia Militar foi acionada pela família da mulher, após ela ficar incomunicável e os autores começarem a exigir transferências para liberá-la. Os infratores chegaram a exigir o valor de R$10 mil por pix.

Com a foto da vítima, as equipes da PM iniciaram o rastreamento e obtiveram êxito em localizá-la em um hotel no centro da cidade. A vítima informou que recebeu uma ligação durante a madrugada de um número desconhecido, o qual informou que estaria com familiares da mulher e passou a exigir dinheiro.

Durante o contato, os autores exigiram que a mulher fosse até o hotel. Ela obedeceu. Na sequência, ela foi orientada a ir a um banco e realizar um empréstimo, porém, a operação não foi concluída. A idosa repassou ao autor as senhas e dados dos cartões bancários, postou algumas pequenas joias e bijuterias por uma transportadora.



O infrator, para promover o deslocamento da mulher até o hotel onde ela deveria permanecer, contratou o serviço de um táxi. Nesse período, a vítima ficou incomunicável, o que preocupou ainda mais

sua família. Após ser esclarecido se tratar de um golpe, a vítima foi orientada e permaneceu com a família. Foi feito registro pela Polícia Militar.