Um motorista de 22 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (14), por volta da 1h15, no KM743 da BR-040, na altura de Santo Dumont, em função do tombamento do caminhão que ele conduzia. Além da vítima fatal, havia outro homem de 32 anos no carona, que teve apenas lesões leves.

O caminhão estava carregado com mangas, vinha da Bahia e seguia em direção à Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (Ceasa/RJ). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo foi retirado do local e a pista foi liberada.