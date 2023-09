Uma equipe da Polícia Militar abordou um suspeito com uma mochila no Bairro Indaiá em Miraí, próximo ao Campo de Exposição nessa terça-feira (13). Na mochila havia dois computadores, um par de tênis, roupas e crachás, com indicação de uma empresa. Quando questionado sobre os objetos, conforme o registro policial, o homem apresentou versões contraditórias.

Os militares entraram em contato com a empresa. A vítima do furto foi localizada, reconheceu os objetos e disse que estava alocado no galpão do prefeito, para prestar serviços durante os dias de evento. Os materiais subtraídos foram retirados daquele local. Diante do que foi apurado, o autor foi preso e encaminhado para a Delegacia de Miraí,