Nesta quinta-feira (14), a pedido do Ministério Público de Minas Gerais, um homem foi condenado a 40 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado e por tentativa de homicídio, crimes ocorridos em fevereiro de 2022, no bairro Veneza, em Ipatinga. Segundo a denúncia, o condenado teria agido por sentimento de vingança e ciúmes doentio, uma vez que matou o companheiro de sua ex-namorada por não aceitar o relacionamento. Ele cumprirá a pena em regime fechado e não poderá recorrer em liberdade.



Ainda de acordo com a denúncia realizada pelo MPMG, no dia do crime, a ex-namorada e o seu parceiro, a vítima, foram em um bar da cidade onde permaneceram até 2h. De lá, em companhia de outras duas pessoas, foram para casa. Já em casa eles foram surpreendidos pelo homem, que desferiu golpes de faca, matando o companheiro da ex-namorada e provocando ferimentos em um dos outros dois convidados do casal. Segundo investigado, após a execução dos crimes de homicídios, consumado e tentado, o autor saiu do local.

Conforme a documentação, os crimes foram praticados por motivo torpe, uma vez que o autor agiu por não aceitar que a ex-namorada se relacionasse com outra pessoa, bem como mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que elas foram surpreendidas pelo executor no interior da residência, durante momento de lazer, quando não podiam prever qualquer ação violenta por parte do condenado.

Além disso, os crimes foram cometidos com emprego de meio cruel, uma vez que o denunciado atacou os ofendidos de forma brutal, com diversos golpes de faca.