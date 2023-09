Uma mulher, de 39 anos, é suspeita de matar o amante, de 39 anos, com a ajuda do irmão, de 31 anos, na noite dessa quinta-feira (14) em Fervedouro. Inicialmente, os irmãos relataram que haviam sido vítimas de um roubo, mas entraram em contradição e confessaram o crime para a Polícia Militar (PM).



Segundo a PM, inicialmente, os irmão relataram que estavam em um salão, acompanhados da vítima, quando dois homens, armados e encapuzados entraram no local e ordenaram que eles entrassem no carro da mulher, um Celta Prata, e seguissem sentido ao Distrito de São Pedro do Glória. No local, eles teriam solicitado para que todos descessem do carro, e agrediram a vítima com pauladas e fugindo em seguida. Quando tentaram ajudar a vítima, eles relataram que foram surpreendidos com o retorno dos suspeitos que pegaram o homem, jogaram em um carro e saíram do local, porém, durante o relato a PM verificou que eles entravam em contradição do que realmente havia acontecido e descobriram que os irmãos haviam matado o homem.

Após ser questionada pelos policiais, a mulher relatou que que vivia um relacionamento extraconjugal com a vítima há pelo menos um ano e que o homem ameaçava matar os filhos dela e ela caso ela terminasse o relacionamento. A suspeita então pediu ajuda ao irmão e eles marcaram um encontro com a vítima. No local ele foi agredido com uma barra de ferro até a morte. O corpo foi colocado em um carro, que posteriormente foi carbonizado.

A mulher e o irmão foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão.