Um corpo foi encontrado boiando dentro de um riacho na noite da última quinta-feira (14) no Povoado0 Córrego dos Pereiras em Senhora dos Remédios. A suspeita é de que a vítima seja um homem de 50 anos, que se afogou enquanto pescava.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), um homem relatou que seu primo, foi visto pescando em uma ponte, que passa por cima do riacho, por volta das 19h e havia caído dentro do riacho e se afogado.

Os militares viram que havia realmente um corpo boiando dentro do riacho e foi acionada a perícia que realizou os trabalhos de praxe e liberou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Barbacena.