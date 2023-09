Os bombeiros militares de Minas Gerais irão ajudar no translado dos corpos das vítimas mineiras do avião de porte médio que caiu em Barcelos, no interior do Amazonas no último sábado (16), e causou a morte de 14 pessoas. A aeronave decolou de Manaus com dois tripulantes e 12 turistas para a prática de pesca esportiva.

Segundo o Governo de Minas, seis vítimas eram de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e os demais de Goiás, Brasília e de São Paulo. O translado será feito para as vítimas e mineiras e também foi ofertado como apoio para as vítimas goianas, em caso necessidade. O translado do estado do Amazonas para a cidade de Goiânia está sendo realizado pela Força Aérea Brasileira (FAB).

A previsão é que o voo dure, aproximadamente, 18 horas, incluindo o trajeto de ida e volta, com previsão de conclusão em até 24 horas, com a chegada das vítimas em Uberlândia na noite de terça-feira. Contudo, o governo estadual ressalta que a condição do tempo na região do Amazonas pode interferir no tempo de viagem, pois há previsão de instabilidade para esta semana.

