A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor Estadual de Minas (Procon-MG), aplicou, nesta terça-feira (19), multa de R$ 7,6 milhões ao Banco Bradesco S.A. e de R$ 3.696,00 à TF4 Entretenimento S.A. por fazerem publicidade enganosa na venda de ingressos para o Festival Lollapalooza Brasil 2023.

Segundo o Procon, as empresas anunciaram a venda de ingressos a partir de R$ 900 com desconto de 15% para consumidores com cartões Bradesco, Next e Digio. Porém, na hora da compra, as empresas informavam que o desconto de 15% já tinha sido aplicado nos R$ 900, contrariando o que estava sendo anunciado.

A publicidade enganosa foi confirmado também por meio de mensagens nas redes sociais do evento que comunicavam que o desconto era aplicado no preço final e ainda não estava incidindo sobre os R$ 900, conforme divulgação.

De acordo com a documentação, ao deixar de prestar informações claras, corretas, precisas e ostensivas, a publicidade enganosa induz em erro toda a coletividade de consumidores.

Na avaliação do órgão, a conduta das empresas violou os direitos os direitos básicos do consumidor, em especial o direito à informação clara e adequada sobre produtos e serviços e a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. A Agência considera que a atitude das fornecedoras rompe com o contrato, pois elas utilizaram a condição de superioridade para causar prejuízo ao consumidor.

No andamento do processo administrativo, a possibilidade de fazer uma transação administrativa foi rejeitada pela TF4 Entretenimento. O Bradesco, por sua vez, não se manifestou sobre a proposta.

As duas empresas ainda podem recorrer.