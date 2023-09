Um homem, de 62 anos, ficou ferido após um disparo acidental de espingarda nessa terça-feira (19) no Lugarejo Missionários, Zona Rural de Alto Rio Doce. Após diligências ele acabou preso por porte ilegal de arma fogo.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o homem deu entrada no hospital em Barbacena com um ferimento na perna, proveniente de um disparo de arma de fogo. A vítima relatou para a equipe que estava guardando algumas ferramentas em um barraco e, ao esbarrar em uma espingarda que estava pendurada na parede, a mesma caiu no chão e disparou.



A espingarda, tipo polveira, foi apreendida e o homem recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo. Ele permaneceu internado no hospital, sob escolta policial, para o atendimento médico.