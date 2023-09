Na noite de terça-feira (19) os militares do Corpo de Bombeiros de Conselheiro Lafaiete foram acionados para combater em um incêndio em um lote vago na Avenida Alfredo Elias Mafuz.



Segundo a guarnição que atendeu a ocorrência, no local, as chamas altas consumiam a vegetação, ameaçavam residências e a rede elétrica. Os bombeiros utilizaram o terraço de uma das casas na rua de cima para realizar o combate ao fogo puderam conter o incêndio. Moradores relataram que o incêndio teve início criminoso, mas o suspeito não foi encontrado.

A CEMIG também foi acionada devido ao comprometimento da rede elétrica.