Um homem, que não teve a idade informada, foi preso por tráfico de drogas após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (20) em Rio Preto. Para localizar as drogas durante a ação, a Polícia Militar contou com a ajuda da cadela Uzzy de Lieudegarde.

De acordo com a PM, após intensas buscas no imóvel onde o suspeito estava, a cadela conseguiu localizar uma sacola com 11 porções prensadas de maconha, que estava escondida em meio a uma vegetação. Um celular também foi apreendido.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material encontrado na ação.