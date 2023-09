Neste final de semana, sábado (23), Viçosa recebe o evento "Minas ao Luar", um projeto itinerante do Sesc em Minas, que celebra o rock nacional com as bandas Tianastácia e Rappa Mundi. O evento será realizado no gramado da Universidade Federal de Viçosa (UFV), às 20h, e é gratuito.



Sobre as atrações

A banda mineira Rappa Mundi sobe ao palco para um show de abertura e promete levar ao público interpretações de clássicos do rock que marcaram os últimos 30 anos. O grupo se dedica a manter o legado da banda O Rappa, lembrada por grandes sucessos como Anjos (Pra Quem Tem Fé), Minha Alma (A Paz Que Eu Não Quero) e Pescador de Ilusões.

Logo depois, a Tianastácia se apresenta, tocando hits próprios e outras músicas consagradas. Conhecida por sua fusão de estilos musicais e letras marcantes, o grupo surgiu em Belo Horizonte nos anos 90 e logo fez sucesso em todo o país ao som de canções como Cabrobó, O Sol e Fora de Controle. A formação atual conta com Bruno Egler, Glauco Mendes, Antônio Júlio Nastácia e Beto Nastácia.



