Dois homens em uma moto, um deles armado, abordaram o motorista, de 33 anos, de um carro, ainda em movimento, ordenaram que ele parasse o veículo e roubaram mais de R$1mil na tarde dessa quarta-feira (20) na MGC-383 em Lagoa Dourada.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o motorista, que é entregador de lanches, seguia sentido Lagoa Dourada quando foi abordado por dois suspeitos com capacetes pretos em uma moto grande e escura. O carona sacou uma arma preta e ordenou que a vítima encostasse o carro. Os suspeitos exigiram dinheiro da vítima, que entregou a quantia de R$1.667,25 que estava no porta luva do carro. Em seguida os suspeitos fugiram sentido Lagoa Dourada.

Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.