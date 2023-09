Um homem, de 35 anos, ficou em estado grave, após a carreta em que dirigia, carregadas de motos da marca Yamaha, tombar na manhã desta segunda (25) na BR-040 em Santinha, sentido Barbacena - Juiz de Fora. No momento a pista encontra-se interditada sem previsão de liberação.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista ficou preso entre as ferragens da cabine. Após ser retirado, ele ficou aos cuidados da equipe da Via 040, concessionária que administra o trecho, com suspeita de traumatismo raquimedular, na região cervical, fratura de fêmur do lado direito e um corte no braço esquerdo. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional em Barbacena e não há informações sobre o seu estado de saúde. A causa do acidente também não foi informada.

