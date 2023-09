O corpo, de um homem de 60 anos, já em estado inicial de decomposição foi encontrado na tarde dessa sexta-feira (22), no Lugarejo Ponte do Beto, Zona Rural de Alto Rio Doce. A Polícia Militar (PM) informou que o corpo estava sobre um colchão da sala e com um cobertor nas pernas.

De acordo com a PM, um homem, que não teve a idade informada, informou que alugou um terreno no povoado há um tempo para o homem, permitindo que ele continuasse morando ali. No dia que o corpo foi encontrado, ele sentiu falta do homem e, ao aproximar-se da casa, percebeu que alguns urubus sobrevoavam o local. Ao entrar na casa, ele relatou ter sentindo um cheiro muito forte e se deparou com o corpo na sala aparentando estar sem sinais vitais.



No local, a equipe PM verificou que o corpo já apresentava estado inicial de decomposição não sendo verificado, aparentemente, indícios da prática de crimes no local. O óbito foi atestado por um médico do hospital da cidade e o corpo foi liberado para a família para demais providências.