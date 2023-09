Um jovem, de 20 anos, e um homem, de 39 anos, foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na manhã dessa quarta-feira (27) em Andrelândia. A Polícia Militar (PM) encontrou as armas enterradas em uma horta na casa do jovem.

Segundo informações da PM, a equipe recebeu uma denúncia anônima de que os suspeitos estariam realizando o tráfico de drogas em um imóvel no Bairro Santa Clara, e que escondiam as drogas em uma mata próxima à residência.

Uma Operação foi desencadeada e no local a guarnição observou que o jovem foi no meio da mata, pegou uma embalagem e deixou em um lote. Imediatamente os militares abordaram o suspeito e durante a vistoria constataram que dentro da embalagem haviam 20 pinos de cocaína e meia barra de maconha.



Durante as buscas no imóvel, foram encontrados mais 13 pinos de cocaína. Dando continuidade às diligências, os policiais visualizaram o homem, de 39 anos, entregando uma embalagem para um usuário de drogas e recebendo dinheiro. Ele foi abordado e na busca pessoal nada foi encontrado. Ao verificarem o local que ele pegou o objeto, foram localizados 16 pinos de cocaína.



Ainda, de acordo com a PM, durante a Operação, a equipe recebeu outra denúncia anônima, informando

que teriam armas de fogo enterradas na horta da casa do jovem. No local, foi encontrado um revólver Taurus calibre 32 com três munições e uma pistola, de mesma marca, calibre 9 milímetros com um carregador e cinco munições.

Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente, com o material apreendido na ação.

