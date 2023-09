A Polícia Civil incinerou quase 700 quilos de maconha na zona rural de Muriaé, na manhã desta quinta-feira (28). As drogas foram apreendidas durante a Operação "Fronteira", realizada no dia 1º de setembro na Zona da Mata.

Segundo a Civil, 826 tabletes de maconha foram apreendidos na operação, quando um caminhão tentou fugir de uma abordagem das polícias Civil e Rodoviária Federal próximo à comunidade de Divisório. Após perseguição, o veículo com a droga foi interceptado em um sítio, às margens da BR-356.

Além do caminhão e das drogas, duas motos e dois carros foram apreendidos. Oito pessoas presas estavam envolvidas no tráfico de drogas entre o estado Paraná e Muriaé.

A ação contou com a presença de autoridades do Ministério Público, Vigilância Sanitária, do delegado Glaydson Ferreira e investigadores.