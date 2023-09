Um jovem, de 18 anos, foi preso por tráfico de drogas com pedras de crack, pinos de cocaína e buchas de maconha na noite dessa quinta-feira (28) no Bairro Ponte Chave em Carandaí. O suspeito ainda tentou fugir, mas foi alcançado e contido pela Polícia Militar (PM)

De acordo com a PM, durante um patrulhamento no local a equipe visualizou o jovem em atitude suspeita que, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou fugir a pé, foi perseguido e alcançado. Ele estava com uma mochila e dentro dela haviam 43 pedras de crack, 24 pinos de cocaína, 20 buchas e dois tabletes de maconha.

O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação.