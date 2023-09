Um jovem, de 19 anos, foi preso após roubar mais de R$2mil de uma Casa Lotérica na manhã dessa quinta-feira (28) no Centro de Jeceaba.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os funcionários do estabelecimento relataram que o suspeito, portando uma arma de fogo, entrou no local, anunciou o roubo, pegou R$2,7mil e fugiu em seguida. Durante as diligências o jovem, já conhecido do meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas, foi localizado e preso. Ao ser capturado, ele mostrou onde havia jogado parte do dinheiro roubado.



O jovem foi preso e conduzido para a Delegacia de plantão.