Um jovem, de 22 anos, foi preso pelo crime de tráfico de drogas na tarde desse sábado no Bairro Grogotó em Barbacena. No momento que seria abordado pela Polícia Milita (PM) ele tentou engolir o material ilícito, mas acabou cuspindo as drogas.

De acordo com a PM, a equipe recebeu diversas denúncias sobre o tráfico de drogas no bairro e que alguns apartamentos abandonados haviam sido invadidos e estavam sendo utilizados para a embalar drogas. Ao chegarem no local, os militares se depararam com o suspeito que, ao avistar a PM, colocou as drogas em sua boca, mas foi contido pelos policiais e acabou cuspindo o material, algumas pedras de crack.

Nas mãos do suspeito foi uma quantidade, não especificada, de maconha. Ao ser perguntado sobre a procedência da droga ele alegou ser usuário e autorizou uma busca no imóvel. No local haviam poucos móveis, um cachorro, da raça pitbull, diversas embalagens plásticas, tipo sacolés.

Em uma geladeira foi encontrado um pote de macarrão mofado e algumas panelas sujas cheias de água e mofo, motivo pelo qual foi questionado onde ele realizava suas refeições. O suspeito respondeu que frequentava a casa mãe, no mesmo bloco. Durante as buscas no local foi localizado R$330, uma porção de maconha e um celular. A mulher, inicialmente, alegou que não sabia de quem era o material, porém algum tempo depois afirmou que seria do filho, proveniente do tráfico de drogas.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.