Um homem, de 39 anos, foi preso pelo crime de tráfico de drogas com pinos de cocaína e porções de maconha na tarde da última sexta-feira (29) no Bairro Tijuco em Resende Costa.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), durante um patrulhamento pelo bairro a equipe visualizou o carro dirigido pelo suspeito, que já é conhecido do meio policial por ser alvo de diversas denúncias referente ao tráfico, e efetuou a abordagem. Com ele nada de ilícito foi encontrado.

Durante as buscas em sua residência foram localizados 20 pinos de cocaína, nove porções de maconha e R$1.084. Em uma área de mata, nas proximidades do imóvel, foram encontrados mais 63 pinos de cocaína.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação.