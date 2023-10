Um ônibus da Prefeitura de Mar de Espanha bateu em um carro na manhã desta segunda-feira (2) na MG-126, sentido Mar de Espanha, perto do município de Santa Helena. O condutor do ônibus estava sozinho no veículo e não se feriu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo de passeio, de 31 anos, ficou preso às ferragens. O carro capotou com o impacto da batida. O condutor foi socorrido pelos militares consciente, com ferimentos diversos e suspeita de fratura no braço direito.

O homem foi encaminhado para a Santa Casa de Mar de Espanha pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A reportagem tentou contato com a Santa Casa para saber informações sobre o motorista, mas as ligações não foram atendidas.

Os militares isolaram a área e realizaram a limpeza da pista.

FOTO: Corpo de Bombeiros - Carro que bateu em ônibus da Prefeitura de Mar de Espanha na MG-126

A Prefeitura de Mar de Espanha também foi procurada, mas as ligações não foram atendidas.