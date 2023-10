O evento “Desvendando o Enem” será realizado em Matias Barbosa na próxima segunda-feira (9), na Câmara Municipal. O evento é gratuito e os interessados devem se inscrever pelo WhatsApp, pois as vagas são limitadas.

A partir das 9h, os inscritos participarão de palestras com orientações e dicas para os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano.

O “Desvendando o Enem” será no auditório da Câmara com a palestra “Anatomia do Enem”, mediada pela idealizadora do Curso RED, professora da Rede Pública de Ensino e Especialista em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Graci Apolinário.

Em seguida, Caroline Leopoldo, Psicóloga Clínica formada pelo Centro Universitário Academia e Pós-graduada em Terapia Cognitivo Comportamental, fará a palestra "Enem e Bem-Estar: Equilibrando Desempenho e Saúde Mental".

Para participar do evento, é preciso se inscrever até as 16h da próxima sexta-feira (6), pelo WhatsApp (32) 3273-5715.