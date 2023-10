Uma mulher, de 31 anos, e o amante dela, de 38 anos, suspeitos de planejarem o homicídio de um homem, de 39 anos, foram presos na noite dessa segunda-feira (2) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Muriaé. O crime aconteceu no fim da tarde do último domingo (1°) em frente à Casa de Saúde do Bairro Coronel Izalino.

De acordo com a PCMG, os agentes iniciaram as investigações, comparecendo no velório da vítima e após levantamentos, informações apontaram para uma possível participação da esposa do homem no homicídio. Ao ser interrogada, a mulher confirmou ser a mandante do crime e afirmou que seu amante também teria lhe ajudado. Momentos antes do homicídio, ela fez contato com um homem, suspeito de ser o executor, o que chamou a atenção da equipe policial.

Segundo o delegado Glaydson de Souza, foi verificado que a vítima não possuía nenhum desentendimento. "A partir do momento que constatamos também que a esposa da vítima realizou contato com esse suspeito, ainda nas proximidades da casa de saúde, voltamos nossa atenção para eventual crime passional", explica.

O delegado também informou que a mulher, ao ser confrontada pelos agentes acabou confessando o crime e relatou que ela e o amante estavam tentando matar o marido a cerca de um mês, das mais variadas formas, como por exemplo, envenenamento e falso assalto.



De acordo com as investigações da Polícia Civil, o executor receberia R$4mil, que seriam pagos com o dinheiro da própria vítima. Mandados de busca e apreensão foram realizados nas residências dos investigados e na casa do executor, ainda foragido, foi encontrada a roupa utilizada no momento do crime.



A mulher e o amante foram encaminhados para o sistema prisional.