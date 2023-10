Um filhote de macaco-prego foi resgatado pela Polícia Militar na BR-040, em Carandaí, durante a prisão de um foragido da Justiça do Rio de Janeiro.

Durante uma ação preventiva realizada na rodovia na manhã dessa segunda-feira (2), um veículo com dois ocupantes foi abordado na altura do km 669. O animal da fauna silvestre foi encontrado dentro do veículo e não havia documentos que comprovassem a regularidade do macaco-prego, que foi recolhido e encaminhado para a Polícia Militar do Meio Ambiente.

Foi verificado que um dos ocupantes do carro, o homem de 32 anos, tinha um mandado de prisão em aberto expedito pela Comarca do Rio de Janeiro.

Um jovem de 20 anos que também estava no veículo foi detido. A dupla foi conduzida à Delegacia de Polícia.