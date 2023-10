Uma recém nascida, que havia sido sequestrada em Uberlândia foi resgatada em Muriaé na manhã dessa terça-feira (3) no Bairro Barra. Uma mulher, de 47 anos, foi presa por suspeita de envolvimento no crime.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe recebeu uma denúncia de que uma mulher apareceu com um bebê alegando ser a mãe da criança, mas ela não estaria grávida e a origem da recém nascida era duvidosa. O Conselho Tutelar foi acionado e informou que já haviam recebido essa denúncia anteriormente, mas o bebê não havia sido localizado.

A mulher foi encontrada no local e relatou aos policiais que o bebê havia nascido há 112 dias em Belo Horizonte, porém após uma avaliação médica, foi constatado que a recém nascida se encontrava com parte do cordão umbilical e que teria no máximo 15 dias de vida.

Durante as diligências foi constado que uma mulher estrangeira, de origem venezuelana, que mora em Uberlândia, teria procurado uma base da PM e relatado que sua filha teria sido levada por uma mulher para Muriaé. Ela disse o nome da suspeita do sequestro, que coincide com o da denunciada, e afirmou ainda que teria sido apresentada a suspeita por uma terceira mulher via Facebook.

A mãe da criança relatou que tinha a intenção de dar a criança, uma vez que não tinha condições de criá-la em virtude da dificuldade financeira, entretanto, desistiu de entregar a filha e resolveu criá-la. A mãe afirmou ainda que a mulher de Muriaé disse que mudaria para Uberlândia para ajudá-la com a menina.

Segundo a versão da mãe, a mulher teria pedido para ficar com a recém nascida mais um dia, mas acabou levando a menina, não fazendo mais contato e não atendendo aos telefonemas.

A mulher foi encaminhada para a Delegacia de plantão e a criança ficou sob a guarda do Conselho Tutelar.