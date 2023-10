A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) abriu um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de assistentes sociais e psicólogos. Na região, há vagas para Barbacena e Ubá.

As inscrições começam a partir das 9h do dia 10 de outubro e deverá ser feita por meio do preenchimento de formulário on-line até as 17h do dia 31 do mesmo mês.

As oportunidades são para atuação nos Núcleos de Atendimento Educacionais (NAEs). Em Barbacena, são duas vagas, e em Ubá, 1 vaga. Confira o edital completo.

Processo seletivo

O PSS terá duas fases de caráter classificatório e eliminatório. A primeira contará com análise do requisito de contratação e das informações curriculares. Já a segunda será uma entrevista técnico/comportamental. Todas as etapas serão conduzidas por uma comissão composta por servidores da SEE-MG.

Conforme a lei, 10% do total de contratações realizadas com base no edital serão reservadas às pessoas com deficiência (PCD) — de acordo com os critérios definidos pelo artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, observada a exigência de compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo.

Atribuições dos cargos

Os assistentes sociais e psicólogos, de forma articulada, deverão desenvolver ações que contribuam para o processo de ensino-aprendizagem, auxiliar a escola no desenvolvimento do processo pedagógico com o objetivo de prevenir e minimizar os problemas educacionais, assim como orientar a equipe gestora na mediação de conflitos, contribuindo com os encaminhamentos necessários a um ambiente adequado para aprendizagem.

O psicólogo deverá acompanhar o ambiente escolar, participando do processo pedagógico, contribuindo para a melhoria dos relacionamentos interpessoais, principalmente entre professor e estudante, e para a promoção da qualidade do ensino.

O assistente social, com foco educacional, deverá garantir orientações à comunidade escolar quanto à importância do respeito e clareza dos direitos e deveres individuais e coletivos nas relações de ensino-aprendizagem e na formação do cidadão.

Os Analistas de Educação Básica (AEB) - psicólogo e assistente social farão o atendimento de forma itinerante em todas as escolas pertencentes ao núcleo, de acordo com o cronograma estabelecido junto à SRE, não limitando a atuação à escola-polo.