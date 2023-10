Quatro homens, de 19, 20, 21 e 25 anos, e uma mulher, de 28 anos, foram presos e três adolescentes, duas meninas de 16 e 17 anos e um menino de 16 anos, apreendidos nesta sexta-feira (6) em Pequeri durante a operação da Polícia Civil (PC) "Cara ou Coroa", que tem como objetivo combater o tráfico de drogas e organizações criminosas.

De acordo com as investigações da Delegacia de Bicas, uma organização criminosa se instalou no em Pequeri, que possui pouco mais de três mil habitantes, e utilizava adolescentes para o tráfico de drogas. A partir de denúncias e reclamações sobre o uso dos entorpecentes em espaços públicos, e com a troca de informações entre os órgãos de segurança, a Polícia Civil conseguiu identificar e qualificar os criminosos e os adolescentes alvos de mandados de prisão e busca e apreensão.



Na ação foram apreendidos 211 pedras de crack, quatro dolagens e dois tabletes de maconha, material para embalagem de drogas, cerca de R$300 e 13 celulares.



Os suspeitos naturais de Bicas, São João Nepomuceno e Guarará, foram encaminhados ao sistema prisional e os adolescentes foram apresentados ao Judiciário.