Um homem de 37 anos, que teria ameaçado e colocado fogo na casa do próprio pai, foi detido pelas polícias Militar e Civil nessa quinta-feira (5), em Entre Rios de Minas.

A PM explicou que em 17 de setembro, o homem, que seguia descumprindo uma medida protetiva de urgência em favor do pai, de 71 anos, teria chegado na casa do idoso visivelmente nervoso e dizendo que colocaria fogo em uma propriedade do pai, localizada na área rural de Acayuba.

Com medo diante da situação, o idoso se escondeu dentro de um quarto e somente no dia seguinte voltou para a propriedade e a encontrou completamente incendiada. Além da parte externa, itens no interior do imóvel também foram destruídos pelo fogo, como geladeira, televisor e armários.

A ação integrada entre os órgãos de segurança pública também contou com o apoio de unidades especializadas de proteção à pessoa idosa.