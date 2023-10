O transporte público de Leopoldina será de graça a partir da próxima segunda-feira (9). Um contrato com o Consórcio Princesa Leopoldina, empresa vencedora da licitação que definiu a nova prestadora de serviço de transporte coletivo do município, foi assinado nesta sexta-feira (6) e garante a gratuidade por meio do “Tarifa Zero”.

A gratuidade das tarifas é assegurada em todas as linhas urbanas atendidas pelo novo serviço de transporte público municipal através de nove rotas. Será implantada ainda a Rota da Saúde, que ligará a Rodoviária à Casa de Caridade Leopoldinense.



O contrato tem vigência inicial de 24 meses, a partir da data de publicação, e pode ser prorrogado até 60 meses, conforme a Lei nº 8.666/93. O Consórcio Princesa Leopoldina terá o prazo de 90 dias para adequar os veículos às exigências legais.

Segundo a Prefeitura, por meio do programa “Tarifa Zero”, Leopoldina é o primeiro município da Zona da Mata a garantir gratuidade no transporte público.

“Além de aumentar a acessibilidade e promover a inclusão social, a mudança vai impactar também no orçamento dos leopoldinenses, que no final do mês deixarão de gastar 16% do salário mínimo com custos de transporte”, explicou o Executivo.

Confira a cartilha com as definições de linhas e horários dos ônibus na cidade.