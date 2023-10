Uma idosa, de 69 anos, foi vítima de estelionato e perdeu mais de R$13mil em Tiradentes. A ocorrência do crime foi registrada na noite do último sábado pela Polícia Militar (PM) e o suspeito seria um taxista.

De acordo com a PM, a idosa teria sido apresentada para o taxista por uma amiga e os dois teriam combinado que ele poderia usar a conta bancária dela. A idosa receberia R$300 por semana pelo empréstimo da conta. em determinado momento, eles foram na agência bancária e o homem teria usado o aplicativo do banco da idosa. Posteriormente ela percebei que ele fez diversas transações via Pix, totalizando mais de R$13mil. Ela também fez um saque de R$200, que emprestou ao taxista.

Até o momento ninguém foi preso. A PM informou que a ocorrência foi devidamente registrada para as demais providências.