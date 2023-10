Um adolescente, de apenas 14 anos, foi apreendido por tráfico de drogas com papelotes de cocaína na noite do último sábado (7) no Bairro São Sebastião em Conselheiro Lafaiete.

De acordo com a Polícia Militar (PM) o menor, que utilizava uma bicicleta para realizar a entrega das drogas no bairro, foi abordado pela equipe. Durante a busca pessoal foram localizados sete papelotes de cocaína e R$535.

O adolescente foi encaminhado para uma Delegacia de plantão juntamente com seu responsável legal e o material apreendido na ação.