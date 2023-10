Um homem, de idade não identificada, foi preso por tráfico de drogas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na tarde da última sexta-feira (6), em Araponga. Segundo informações, a PM foi notificada de que estaria ocorrendo tráfico de drogas em Tromba Danta.

Ao realizarem os monitoramentos no local, se depararam com o homem num bar abandonado e foram fazer a abordagem. Com o autor, a equipe encontrou uma substância entorpecente e próximo a ele também foi localizado um pé de maconha.

O homem foi preso e com ele foram apreendidos 1 cigarro, 3 porções, 3 buchas e um pé de maconha, além de um papelote de cocaína e R$175,00.