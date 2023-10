Um ônibus da de viagem caiu de uma ribanceira de aproximadamente 40 metros na madrugada desta terça-feira (10). Haviam 42 passageiros dentro do ônibus, que saiu do Rio de Janeiro com sentido a Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para fazer o resgate das vítimas. Segundo os bombeiros, três vítimas foram resgatadas por eles. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Ainda, conforme a PRF, os feridos foram socorridos para unidades hospitalares de Juiz de Fora. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.

*TEXTO EM ATUALIZAÇÃO