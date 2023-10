Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido por tráfico de drogas com mais de 20 pedras de crack na tarde dessa segunda-feira (9) no Bairro Matosinhos em São João del-Rei.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe se deparou com o adolescente saindo de um beco em uma bicicleta. Ao ver a guarnição, ele jogou um objeto no chão, tentou fugir, mas foi abordado. Durante a busca pessoal foram encontradas 20 pedras de crack e R$100. Na embalagem que ele jogou no chão os militares localizaram mais 10 pedras de crack.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação.