Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos por tráfico de drogas com uma pedra de crack na noite dessa segunda-feira (9) no Bairro Cascalho em Santa Cruz de Minas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe recebeu denúncias anônimas de que o tráfico de drogas estaria acontecendo no bairro e que os suspeitos estariam escondendo a droga em uma vegetação. A guarnição foi até o local e se deparou com os dois adolescentes, que tentaram fugir ao perceber a presença dos militares, mas foram contidos. Durante as buscas pessoais foram encontrados dois celulares, uma pedra de crack e R$395.

Os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação.