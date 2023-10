Um incêndio atingiu uma construção história na Praça Senador Ribeiro, Centro de Entre Rios de Minas na madrugada desta sexta-feira (13). A edificação faz parte do Conjunto Paisagístico Urbanístico e Histórico da praça, patrimônio tombado da cidade, e era habitada, mas ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o incêndio foi provocado por um raio que atingiu a residência durante a chuva da madrugada. O fogo se alastrou rápido, tendo em vista a estrutura da edificação e foi necessário solicitar reforço dos militares de Congonhas e São João Del Rei para que o fogo fosse contido.

Ainda, segundo os bombeiros, as equipes contaram com o apoio de moradores, que, com uma 'chorumeira', contribuíram para que o reabastecimento de água se desse de maneira mais ágil e eficiente, impedindo a interrupção do combate, que durou toda a madrugada. Outra equipe de bombeiros militares deve assumir o local para dar continuidade ao resfriamento.

A situação envolveu, até o momento, 10 bombeiros militares, além de policiais militares, agentes da defesa civil e da perícia criminal.