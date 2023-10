Uma batida entre caminhões deixou matou uma pessoa e deixou outra ferida na manhã deste sábado (14), na BR-116, em Muriaé.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência está em andamento e o acidente foi registrado no km 715, na zona rural, Serra do Belvedere. Não há informações sobre a dinâmica do acidente e das vítimas.

Os bombeiros resgataram uma pessoa que estava presa às ferragens. A vítima fatal está no local e aguarda os trabalhos de perícia.

O Corpo de Bombeiro realizou ainda a contenção do líquido que vazou do tanque de um dos veículos. A concessionária responsável pela via, e as polícias Civil e Rodoviária Federal foram acionadas.



