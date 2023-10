Um idoso de 69 anos foi detido em Santos Dumont, na noite desse domingo (15), após uma briga com outro idoso, de 65 anos, supostamente por ciúmes. Uma arma de fogo foi encontrada onde o detido se escondeu da Polícia Militar (PM).

Uma denúncia anônima informou sobre a briga no Bairro São Sebastião, e que um dos idosos estaria armado. Ao se aproximar do local, os policiais viram o idoso mais velho escondido atrás de um muro.

Ele foi abordado e no bolso da calça os militares encontraram um celular e R$ 64 em dinheiro. Atrás do muro onde ele estava escondido, foi encontrado um revólver calibre .22, com cinco munições intactas, com a numeração parcialmente apagada.

Briga por suposto ciúme

O idoso de 65 anos contou que conversava com uma amiga quando o outro idoso chegou e, por ciúmes, o ameaçou de morte. A PM informou que a mulher e testemunhas do fato não foram encontradas para testemunharem.

O detido contou que teve um relacionamento no passado com a mulher, mas que a relação acabou há muito tempo e negou que a briga tenha ocorrido por ciúmes. Ele então foi preso em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo.